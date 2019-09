Incidente a Pianella, scontro frontale auto-furgone: giovanissimo in gravi condizioni

Un brutto incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 22 settembre, a Pianella.

A scontrarsi frontalmente in modo violento sono stati un'automobile e un furgone, guidato da un 35enne.

Ad avere la peggio è stato il giovane di 19 anni alla guida della vettura.

Il 19enne, di Pianella, è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Subito dopo è stato trasportato dai soccorritori del 118 in ambulanza all'ospedale di Pescara. Il ragazzo è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata in stato di coma per un trauma cranico commotivo.

Dei rilievi si sono occupati i carabinieri del Nor-Radiomobile della compagnia di Pescara. In corso di accertamento le cause del sinistro.