Scontro tra due auto: ferito gravemente un pescarese, morta un'anziana

Un uomo residente nel pescarese è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in contrada Cipollaro di Casoli. L'uomo era alla guida di una Golf che, per cause ancora da chiarire, si e' scontrata con una Fiat Marea che proveniva in senso contrario.

Nell'impatto purtroppo una donna di 82 anni, residente a Fara San Martino, e' morta. L'anziana era in macchina con il marito, di 83 anni, che potrebbe essere stato colto da un malore e per questo aver perso il controllo della vettura, schiantandosi contro la Golf condotta dal pescarese.

Secondo i primi rilievi dei Carabinieri di Lanciano, infatti, sarebbe stato proprio il marito della vittima a finire contro l'altra macchina. Anche lui è ricoverato in gravi condizioni.