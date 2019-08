Incidente a Cepagatti, violento scontro tra due auto [FOTO]

Un brutto incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Cepagatti, per la precisione in via Dante Alighieri, accanto al distributore dell'Ip.

Per cause ancora da chiarire, due macchine si sono scontrate violentemente tra loro. Nell'impatto, una delle due vetture (una Fiat Multipla) è finita fuori strada.

Sul posto, tra i primi a prestare soccorso agli automobilisti coinvolti nel sinistro, sono giunti due uomini che lavorano nella pompa di benzina situata nelle immediate vicinanze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO