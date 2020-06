Scontro fra auto e bici in via del Santuario: ciclista rimane ferito

Scontro fra un'automobile ed un ciclista oggi attorno alle 13 a Pescara, in via del Santuario. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati ed il ciclista, un uomo di circa 65 anni, ha avuto la peggio. Soccorso dal personale della Misericordia, è stato trasportato in ospedale. Ha riportto un politrauma, ma non è in pericolo di vita.

