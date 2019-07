Scontro tra auto e bici nel Pescarese, i feriti finiscono in ospedale [FOTO]

Scontro tra una Nissan Micra e una bicicletta questa mattina, 25 luglio, intorno alle ore 9 nel territorio comunale di Pianella. L'impatto è avvenuto lungo la SS81, all'incrocio per Penne e Cepagatti, nei pressi del ristorante "Sapori di casa".

Sul posto i carabinieri di Cepagatti, il 118 e la Polizia Municipale di Pianella. Le persone coinvolte nel sinistro sono state portate in ospedale per accertamenti, ma a quanto pare le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Si indaga sulla dinamica dell'incidente.

La bicicletta era guidata da un uomo di nazionalità senegalese.