Schianto con lo scooter a Montesilvano: morto 23enne Ludovico Anelli

Ha lottato per 10 giorni fra la vita e la morte, ma alla fine non c'è l'ha fatta. Ludovico Anelli, 23 anni, è morto oggi presso l'Ospedale di Pescara nel reparto di Rianimazione, dov'era ricoverato dal 1 luglio, giorno in cui è stato vittima di un brutto incidente stradale.

Con il suo scooter, per circostanze ancora da chiarire, è finito sulla corsia opposta schiandantosi contro una Fiat Panda. Un impatto tremendo che lo ha sbalzato a terra violentemente. Da subito erano apparse gravissime le condizioni, ed oggi il ragazzo si è spento fra la disperazione di amici e parenti che speravano in un recupero miracoloso. Il giovane era di Collecorvino.