Schianto mortale nella notte, morti quattro giovani nel Pescarese

Un tragico incidente stradale è costato la vita a quattro giovani, tutti a bordo di un Audi coupé che, per cause ancora da valutare, è uscita di strada finendo contro un albero. L'impatto è stato talmente violento che ha causato il decesso del guidatore e degli altri tre passeggeri.

Lo schianto è avvenuto a Moscufo in contrada Pischiarano, ai confini con Pianella, intorno alle 2 di notte. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Montesilvano e il personale del 118. Non ancora si conoscono i nomi delle vittime. È probabile che i giovani tornassero da una serata trascorsa in discoteca.