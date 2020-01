Investito a Scafa davanti al cementificio: è grave

Un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina dopo essere stato investito a Scafa. Il fatto è avvenuto vicino al cementificio, e l'uomo è stato travolto da un'automobile in transito. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara, dopo averlo stabilizzato.

Ha riportato un politrauma ed è entrato in pronto soccorso in codice rosso, anche se è rimasto cosciente durante il tragitto per raggiungere il nosocomio. I rilievi sono stati condotti dalle forze dell'ordine.