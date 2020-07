Tragedia a Scafa: schianto mortale per un motocilista lungo la sp63

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, sulla strada provinciale 63, all'altezza del chilometro 1,1 nel tratto confinante i comuni di Scafa e San Valentino in Abruzzo Citeriore. A perdere la vita è un uomo di 53 anni di Campobasso, in sella ad una potente Kawasaki che ha perso il controllo della moto mentre si accingeva ad affrontare una curva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini sono ancora in corso per capire se il motociclista abbia sbandato da solo o a causa di qualche manovra azzardata di un'automobilista di passaggio. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima. I rilievi sono eseguiti dai Carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di Popoli. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 di Scafa.