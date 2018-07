Tragedia nella notte a Scafa, donna perde la vita dopo essere finita in una scarpata

Erano circa le 2 di notte quando si è verificato un incidente stradale con esiti mortali in contrada Colle Mampioppo a Scafa. La vittima è un'anziana di 85 anni, Liviana Collalto, che viaggiava a bordo di una Lancia Y. L'auto è finita in una scarpata.

Alla guida si trovava la figlia 59enne rimasta praticamente illesa. Per lei solo qualche lieve ferita medicata in ospedale. La donna è stata dimessa questa mattina. La mamma, invece, non ce l'ha fatta. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti. La salma è stata sottoposta a ricognizione cadaverica.