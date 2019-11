Incidente in via Tirino, scontro tra ambulanza e auto della polizia municipale - FOTO

Scontro e strada chiusa in via Tirino fra un'ambulanza ed un'auto della polizia municipale. L'incidente, che non ha provocato feriti, è avvenuto fra un mezzo di soccorso della Misericordia che stava uscendo per un servizio ed un'automobile della polizia municipale di Francavilla al Mare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, che hanno anche chiuso la strada in quel tratto con deviazione obbligatoria in strada Colle Falcone.