San Donato: donna investita da un'auto, fuga del conducente

Brutto episodio ieri in zona Tribunale a Pescara. Una donna di 61 anni a bordo di una bicicletta è stata investita da un'automobilista che poi si è dato alla fuga. La donna si trovava nella rotatoria fra via Lo Feudo e via Rio Sparto, quando ha svoltato a sinistra ed è stata centrata dall'automobilista che non si è fermato per prestare soccorso.

Si tratta di una fiat Panda secondo i testimoni. La 61enne ha battuto la testa ed ha riportato un taglio alla fronte. I presenti sono riusciti a scrivere una parte della targa della vettura, ed ora le forze dell'ordine cercheranno di risalire al proprietario. La donna si trova in ospedale ma le sue condizioni non sono preoccupanti.