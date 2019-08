Rosciano, scontro fra auto e moto: grave un centauro

Brutto scontro avvenuto in contrada Coccetta a Rosciano lungo la strada regionale 602. Un motociclista di 36 anni, residente a Cepagatti, è scivolato sull'asfalto andando ad impattare contro un'auto in corsa che stava effettuando una manovra in curva. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara in codice rosso. Rilievi da parte dei carabinieri coordinati dalla compagnia di Penne.