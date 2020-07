VIDEO | Incidente a Roccacaramanico, coinvolta una coppia di motociclisti

Un incidente ha coinvolto oggi, 8 luglio, due motocicilisti nel Pescarese, per la precisione a Roccacaramanico, frazione del comune di Sant'Eufemia a Maiella. In base alle prime informazioni si tratterebbe di una coppia di coniugi pugliesi. La donna è stata trasportata da un elicottero del 118 all'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara per un politrauma.

Il marito, invece, è stato soccorso da un'ambulanza della Life e condotto nel nosocomio di Popoli. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, avvenuto nel pomeriggio, ma stando alle prime indiscrezioni sembra che i due siano caduti da soli dopo aver perso il controllo del mezzo.