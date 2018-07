Riviera sud: ciclista travolto da un'auto

Un uomo di 74 anni è rimasto ferito questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la riviera sud, in viale Primo Vere nei pressi dell'incrocio con via Celommi. L'anziano era a bordo della sua bici in compagnia di un altro ciclista quando, per circostanze ancora da chiarire, un'auto proveniente dall'altro senso lo ha urtato facendolo finire a terra.

L'auto era guidata da una donna che si è fermata a prestare soccorso. L'uomo è stato trasportato in ospedale a causa dei traumi riportati alla schiena. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.