Paura lungo la riviera nord: uomo investito da un camion della nettezza urbana

Un uomo di 47 anni P.D. è stato investito questa mattina da un mezzo della raccolta dei rifiuti a Pescara. L'episodio è avvenuto verso le 8.15 lungo la riviera nord all'altezza dello stabilimento Apollo, sul lungomare Matteotti. Per circostanze ancora da chiarire, l'uomo è stato colpito dal mezzo ed è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Pescara che ora si sta occupando della ricostruzione esatta della dinamica del fatto.