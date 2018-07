Paura sulla riviera, 67enne si amputa un piede dopo uno scontro tra auto e moto

Paura ieri sulla riviera, all’incrocio con via Solferino, dove un 67enne è rimasto gravemente ferito. Per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale, avendo riportato la parziale amputazione di un piede.

L'uomo era alla guida di una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Smart alla cui guida c'era un 26enne. Secondo quanto si è appreso, l'anziano centauro verrà operato.