Rider falciato da un'auto pirata, l'investitore lo lascia per terra e fugge

Emergono ulteriori dettagli sull'incidente stradale verificatosi l'altra sera in via Chiarini, a Montesilvano. Erano circa le ore 21,30 quando un rider 33enne del posto, a bordo del suo scooter, è stato urtato da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso, fuggendo via e lasciando per terra il malcapitato.

Il giovane, che stava andando a consegnare pizze a domicilio, nell'impatto è stato sbalzato dal motoveicolo, riportando diverse contusioni e fratturandosi una caviglia. I sanitari del 118 ​lo hanno condotto in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 25 giorni.

Ora i carabinieri di Montesilvano stanno indagando per cercare di risalire all'identità del conducente della vettura, avvalendosi anche delle testimonianze dirette e delle immagini registrate dalle telecamere della zona. Già nei giorni scorsi, ma a Pescara, un rider era stato coinvolto in un sinistro, finendo al 'Santo Spirito'.