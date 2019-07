Incidente stradale tra un'auto e uno scooter, in gravi condizioni una ragazza di Pescara

Un incidente stradale si è verificato la notte scorsa nei pressi della località Caldari a Ortona sulla strada Marrucina.

A causa del sinistro, che ha visto scontrarsi un'automobile e uno scooter intorno a mezzanotte, una ragazza di soli 18 anni di Pescara è rimasta gravemente ferita.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, la giovane era in sella a una Vespa guidata da un suo amico minorenne, quando si sarebbe scontrata con un'automobile.

In seguito al violento impatto i due ragazzi sono stati soccorsi dal 118 di Chieti e la 18enne è stata trasferita d'urgenza all'ospedale "Spirito Santo" del capoluogo adriatico dove è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Il minorenne invece è stato accompagnato all'ospedale di Lanciano ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Da accertare le cause che hanno provocato l'incidente stradale. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Ortona.