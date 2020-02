Quattordicenne investita a Popoli: primi segnali di miglioramento delle condizioni di salute

La 14enne resta ricoverata al reparto di rianimazione. Superata la fase critica dopo l'arresto respiratorio post incidente avvenuto sabato 22 febbraio dopo che la ragazza stava rientrando a casa da scuola lungo la Tiburtina a Popoli, centrata in pieno sulle strisce pedonali da un Doblò Fiat.

Si sta riprendendo in maniera lenta ma graduale. Un impatto che ha causato alla giovane vittima diversi traumi interni ed una crisi respiratoria risolta prontamente dall'intervento dei soccorritori. Le condizioni restano gravi, ma dal reparto di rianimazione giungono segnali di speranza anche se la prognosi resta riservata. In ospedale è una lotta contro il tempo, mentre la fase investigativa registra già i primi provvedimenti per il conducente.