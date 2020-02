Popoli, ragazza di 14 anni investita da un'auto: è grave

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi a Popoli. Una ragazza di 14 anni, infatti, è stata investita da un'automobile lungo la statale Tiburtina, nel centro abitato. La giovane, per cause ancora da accertare, è stata travolta dalla vettura ed il conducente si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 che l'ha trasportata in ospedale a Popoli. Le sue condizioni sono gravi, e per questo è stato deciso il trasferimento, sempre in ambulanza, all'ospedale di Pescara.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO