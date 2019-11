Popoli, auto si ribalta con due bambine a bordo: gli aggiornamenti

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per la 35enne di Popoli e le sue due bimbe di 3 e 5 anni protagoniste di un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi non lontano dal centro di Popoli.

La loro auto, per circostanze ancora da chiarire, si è ribaltata dopo una curva. Fra le ipotesi più probabili quella dell'asfalto viscido dovuto alla pioggia. In quel momento transitava un autobus di linea della Tua e l'autista, notando l'auto ribaltata, si è immediatamente fermato a prestare soccorso assieme ad un'agente della polizia municipale che viaggiava sul mezzo pubblico come passeggera ed allertando il 118, giunto sul posto con un'ambulanza.

Trasportate in ospedale a Pescara, non hanno riportato conseguenze fisiche a parte qualche escoriazione e lieve contusione, oltre ad un grande spavento.