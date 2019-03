Incidente mortale a Pineto: la vittima è il 24enne Eugenio Di Loreto

Aveva 24 anni ed era di Pineto la vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi lungo la Statale 16 Adriatica nel territorio di Pineto. Si tratta di Eugenio Di Loreto, che viaggiava a bordo della sua moto in direzione nord quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con una Smart guidata da un 78enne che proveniva dalla direzione opposta.

L'impatto è stato violento e nonostante Di Loreto indossasse il casco, è morto pochissimi minuti dopo il sinistro. La Statale 16 è rimasta chiusa per diverso tempo per consentire i soccorsi, arrivati sia con due ambulanze del 118 che con l'elisoccorso. Il ragazzo però era già morto prima del trasporto in ospedale. L'anziano che guidava l'autovettura è ricoverato in ospedale ad Atri in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale e dalla Polizia Municipale di Pineto.