Pescara, incidente in via Prati: cinque feriti

Incidente stradale dopo le 19 di oggi lungo via Prati a Pescara, all'uscita della tangenziale per Pescara Colli. Cinque persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave per lo scontro fra due autovetture. Sul posto i vigili del fuoco e 4 ambulanze del 118. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia Municipale.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, una Lancia proveniente dalla tangenziale in direzione Montesilvano ha imboccato l'uscita per Pescara Colli ed una volta arrivata alla fine della rampa non avrebbe dato la precedenza ai veicoli in transito in via Prati in direzione Spoltore. Ha così urtato violentemente contro una Mercedes guidata da una donna. Ferite quattro delle cinque persone che viaggiavano all'interno della Lancia, così come la conducente dell'altra vettura. I feriti hanno tutti fra i 50 e 60 anni circa.