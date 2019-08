Pescara, schianto fra scooter e furgone in via Volta: un ferito

Scontro fra scooter ed un furgone nel primo pomeriggio di oggi a Pescara, all'incrocio fra via Volta e via lago Sant'Angelo. L'impatto ha interessato un motociclo guidato da un 40enne ed un furgone Mitsubishi. Per circostanze ancora da chiarire, il veicolo che viaggiava su via Volta ha impattato con lo scooter che si stava immettendo da via lago Sant'Angelo.

Il conducente dello scooter, un 40enne, è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118 per le lesioni riportate. Il conducente del furgone non ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto la polizia municipale di Pescara che si è occupata dei rilievi.