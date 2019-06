Pescara, scontro fra auto e scooter a San Donato: ferito un giovane

Incidente stradale a San Donato, all'incrocio fra via Alento e via Rio Sparto. Un ragazzo è rimasto ferito a seguito di uno scontro avvenuto con un Suv poco dopo le 20. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter quando, per circostanze ancora da chiarire, ha urtato contro la vettura finendo a terra.

Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale a Pescara. Ha riportato diversi traumi e lesioni, ma non è in pericolo di vita. Il conducente dell'automobile non ha riportato conseguenze.