Pescara: schianto contro lo spartitraffico in galleria sulla A14, 3 feriti

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri sull'autostrada A14 fra i caselli di Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione sud. Un'automobile sulla quale viaggiavano tre persone, per circostanze ancora da chiarire, è finita contro il muretto laterale che separa le carreggiata all'interno di una galleria.

MALORE IN AUTOSTRADA, MORTO PESCARESE

Una donna di 87 anni di Chieti è rimasta ferita in modo grave, ed è ricoverata in ospedale a Pescara in prognosi riservata a causa di un politrauma. Meno gravi le ferite e lesioni riportate dalle altre due persone. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale oltre al 118.