Pescara, schianto ai Colli: grave un 21enne

Un 21enne pescarese è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara a seguito di un incidente avvenuto l'altra sera ai Colli. Il ragazzo era a bordo di uno scooter e stava percorrendo via di Sotto in direzione Nord quando si è scontrato violentemente con un'auto che usciva da un cancello.

La caduta gli ha provocato lesioni e traumi ed è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato presso il nosocomio, dove è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico ed ora si trova ricoverato in Neurochirurgia. La prognosi è riservata. Del caso si è occupata la Polizia Municipale.