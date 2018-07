Pescara: ragazza investita lungo la riviera nord, è grave

E' ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale di Pescara una ragazza di 21 anni investita nella notte da un'auto. L'episodio è avvenuto lungo la riviera nord, dove è stata centrata dalla vettura. Il conducente si è fermato a prestare soccorso assieme ai testimoni presenti al momento dell'incidente.

Trasportata in ospedale dal 118, è in prognosi riservata per i traumi e le lesioni riportate. Sul posto la Squadra Volante e la Polizia Stradale per i rilievi.