Pescara, incidente in via Tirino: auto si schianta contro vettura in sosta, sei feriti

Ci sono anche tre minorenni fra i feriti di un brutto incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Tirino a Pescara. Un 44enne alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo probabilmente a causa di una vespa entrata nell'abitacolo e si è andato a schiantare contro una Fiat Panda ferma in sosta sulla quale si trovavano cinque persone, due adulti e tre minorenni.

L'impatto è stato violento e sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. I vigili urbani si sono occupati dei rilievi.