Pescara, incidente in via Luisa D'Annunzio: ferite due ragazze

Due ragazze sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Pescara, all'incrocio fra via Luisa D'Annunzio e via Scarfoglio. Le due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate con una Fiat Panda guidata da una donna.

Le ragazze sono finite a terra e sul posto sono arrivate due ambulanze che le hanno trasportate in ospedale. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.