Pescara, incidente in via Caduta del Forte: ferita una donna

Incidente stradale questa mattina in centro a Pescara, fra via Caduta del Forte e via del Bagno Borbonico. Un autobus della linea Atm molisana si è scontrato violentemente con una Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano due persone. In base ad una prima ricostruzione fatta dai vigili urbani arrivati sul posto per i rilievi, la vettura si sarebbe trovata davanti il mezzo pubblico proveniente da Piazza Duca e che transitava sulla corsia dedicata agli autobus.

L'impatto è stato violento. Sul pullman non c'erano passeggeri ma solo l'autista uscito illeso. Ferita invece una donna che viaggiava sul sedile anteriore passeggero. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto un'ambulanza della Misericordia.