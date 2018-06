Pescara, incidente in via Aterno: scooter travolge passeggino con bimbo

E' stato sbalzato per diversi metri con il suo passeggino dopo essere stato travolto da uno scooter. Protagonista del brutto incidente avvenuto questa mattina in via Aterno, un bimbo di 18 mesi. La madre stava attraversando la strada quando il conducente dello scooter non è riuscito ad evitare l'impatto.

Il passeggino ha fermato la sua corsa a qualche metro di distanza. Illesa la madre. Per il piccolo invece c'è stato l'immediato trasporto in ospedale da parte dell'ambulanza del 118. Ha riportato solo qualche contusione e trauma con prognosi di 20 giorni. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.