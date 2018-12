Pescara, scontro fra auto e moto in via del Circuito: ferito un giovane

Un giovane è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Pescara. Il ragazzo, che guidava una Honda Varadero, si è scontrato con un'auto guidata da una donna, una Hyundai i10. L'auto si stava immettendo in via del Circuito da via Punta Penna ed ha urtato il motociclista che transitava in via del Circuito.

Sul posto la polizia municipale che si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico, congestionato in tutta la zona considerando l'orario particolarmente critico per il traffico veicolare. Il giovane è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza della Life.