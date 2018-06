Pescara: due incidenti e due feriti nella zona dei Colli

Due incidenti nella notte nella zona dei Colli di Pescara. Il primo riguarda un motociclista di 36 anni che, per cause ancora da chiarire, è finito con la moto contro un'auto in sosta per poi cadere violentemente a terra. Soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate diverse fratture.

Altro incidente invece in via Barco, dove un 22enne è finito con la sua auto contro un palo della luce. Anche in questo caso è intervenuto il 118 assieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il ragazzo dalle lamiere. Trasportato in ospedale, ha riportato traumi e lesioni guaribili in 30 giorni. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Pescara.