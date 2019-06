Pescara, donna travolta da una moto in via Silvio Pellico

Una donna di 66 anni è rimasta ferita nella tarda mattinata di oggi dopo essere stata investita da un motociclo in via Silvio Pellico, in centro a Pescara.

La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta dall'uomo che guidava la moto. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 arrivato sul posto con l'ambulanza: la donna ha riportato un trauma cranico commotivo ed è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto la Polizia Municipale che si è occupata dei rilievi.