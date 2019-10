Pescara, ferita una donna travolta da un'auto in piazza Italia

Una donna di nazionalità albanese di 59 anni è rimasta ferita ieri mattina dopo essere stata investita da un'automobile. L'episodio è avvenuto in Piazza Italia, davanti al palazzo della Provincia - Prefettura. In base alla ricostruzione fatta dalla polizia municipale, che si è occupata dei rilievi, la donna stava attraversando la strada in direzione mare - monti quando l'automobilista, una 43enne della provincia di Pescara alla guida di una Mercedes, l'ha travolta per circostanze ancora da chiarire.

La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata in ospedale dove le sono state diagnosticate diverse lesioni e contusioni oltre ad una frattura di una vertebra della schiena. È stata ricoverata con una prognosi di 40 giorni.