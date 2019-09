Pescara Colli, scooter contro auto: 18enne in Rianimazione

Un 18enne di Pescara è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via di Sotto, ai Colli.

Il giovane, addetto alle consegne delle pizze per un'attività della zona, stava rientrando proprio da una consegna quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con una Renault Clio guidata da un uomo di 58 anni. L'impatto è stato molto violento ed il ragazzo è finito a terra battendo la testa violentemente nonostante il casco allacciato.

Trasportato in codice rosso in ospedale da un'ambulanza del 118, ha riportato un grave trauma cranico commotivo ed è in prognosi riservata. I rilievi sono stati condotti dalla polizia municipale.