Pescara, auto si ribalta a Colle Renazzo: ferita una donna

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per una donna di 63 anni che questa mattina, attorno alle 8,30, ha avuto un brutto incidente stradale in via Colle Renazzo. La donna si trovava a bordo della sua Fiat Punto in direzione mare quando, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo che è finito prima contro una siepe e poi si è impennato, ribaltandosi e finendo contro il muretto dei contatori del gas.

Sul posto un'ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in ospedale e per fortuna ha riportato solo ferite lievi.