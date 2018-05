Pescara: auto si ribalta davanti allo svincolo di Piazza Italia

Spettacolare incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Pescara, nei pressi degli svincoli di uscita dell'asse attrezzato. All'altezza di Piazza Italia, infatti, un crossover Fiat si è ribaltato dopo aver urtato contro il guard rail. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, il personale Anas e le forze dell'ordine.

A quanto pare la vettura era guidata da una ragazza con a bordo due bambini di cui uno di pochi mesi, ed avrebbe avuto un colpo di sonno che le ha fatto perdere il controllo del mezzo. Trasportati in ospedale, i feriti dalle prime informazioni avrebbero riportato solo qualche contusione oltre allo shock per l'impatto. La rampa di uscita di Piazza Italia è rimasta chiusa per permettere i rilievi e lo spostamento del veicolo.