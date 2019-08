Pescara, paura in via Prati per un'auto finita in una cunetta

Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per l'automobilista finito fuori strada con la sua vettura in via Prati. Erano circa le 20,30 quando l'automobile è finita fuori dalla sede stradale fra gli alberi. La vettura è rimasta inclinata e poi è scivolata in una cunetta ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati sul posto per recuperarla e mettere in sicurezza la carreggiata stradale. Non si sono registrati feriti.