Pescara, auto contromano si scontra con un pullman: la dinamica dell'incidente - FOTO

È di tre feriti e tanto spavento il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di ieri lungo l'asse attrezzato Chieti Pescara, dove nella zona del cementificio un'automobilista di 24 anni ha imboccato con la sua Fiat 500 contromano la carreggiata, scontrandosi con un pullman che riportava una cinquantina di persone a Pescara.

La distrazione della giovane pescarese alla guida dell'automobile avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, con l'autista del pullman che improvvisamente si è trovato di fronte la Fiat 500 ed ha fatto di tutto per evitare un impatto che però era inevitabile, e che ha gravemente danneggiato la vettura (lo sportello lato guida è stato praticamente sventrato) e lo stesso autobus, finito in panne. La ragazza ha imboccato contromano la rampa delle Torri Camuzzi percorrendola interamente senza incontrare nessun veicolo, e una volta sull'asse ha invece incrociato l'autobus.

Due passeggeri rispettivamente di 71 e 63 anni, e la stessa 24enne alla guida della vettura, sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 e della Misericordia in ospedale, per le ferite e lesioni riportate anche se le loro condizioni non sono gravi. I rilievi e le indagini sono affidate alla polizia stradale. Il pullman trasportava le persone che tornavano da Salerno dal Raduno dell'associazione nazionale marinai d'Italia.

Tanta paura per i passeggeri che, dopo essere tutti scesi dal pullman, sono saliti su un altro mezzo sostitutivo e sono arrivati in città.