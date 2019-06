Pescara, si schianta con l'auto contro un palo in via De Gasperi [FOTO]

Un giovane alla guida di una Hyundai i20 si è schiantato questa mattina contro un palo in via Alcide De Gasperi, in centro a Pescara. Il ragazzo, per cause ancora da chiarire, è finito sullo spartitraffico all'altezza di via Chieti travolgendo un palo e danneggiando l'automobile.

Sul posto la polizia municipale che si è occupata dei rilievi. Il giovane è rimasto illeso, e non sono stati coinvolti altri veicoli o pedoni.