Paura in centro, anziano investito sulle strisce pedonali

Un 82enne di Pescara è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada in corso Vittorio Emanuele, all'angolo con via Quarto dei Mille, dunque in pieno centro.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava camminando sulle strisce pedonali quando è stato improvvisamente travolto da una Opel condotta da un 81enne del posto.

Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale; al momento è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, con prognosi di 40 giorni.