Perde il controllo della moto, grave un 25enne di Civitaquana

Un 25enne di Civitaquana e' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 602 che collega Catignano a Civitaquana.

Il giovane era alla guida di una moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che e' prima finito a terra e poi contro un palo. Soccorso dal 118, e' stato trasportato in eliambulanza al nosocomio civile 'Spirito Santo'. Al momento si trova nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.