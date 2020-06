Perde il controllo dell'auto e va a schiantarsi, paura a Pescara [FOTO]

Perde il controllo dell'auto e va a schiantarsi: paura a Pescara nella tarda mattinata di oggi, 14 giugno. Per la precisione, l'incidente stradale si è verificato intorno alle ore 12,15 sul lungofiume, sotto al ponte d'Annunzio.

Come detto, per ragioni ancora da chiarire il conducente ha improvvisamente perso il controllo, andando a sbattere e danneggiando la parte anteriore del mezzo.

Nel sinistro è stato coinvolto soltanto questo veicolo, con 3 occupanti al suo interno. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Pescara.