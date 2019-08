Penne, scontro auto - moto: ferito trasportato in elicottero a Pescara

Un 35enne di Penne è rimasto ferito questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto in zona San Rocco nel capoluogo vestino. L'uomo era alla guida della sua moto quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con un'automobile. Soccorso dal personale del 118 di Penne, inizialmente è stato trasportato all'ospedale San Massimo ma le sue condizioni erano serie e quindi è stato trasportato in elicottero a Pescara. Ha riportato un politrauma ed è rimasto sempre cosciente.