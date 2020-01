Tragico incidente a Penne: auto finisce in un fosso a pochi metri dalla cerimonia per Rigopiano, morta una donna

Tragedia a Penne e traffico bloccato vicino al palazzetto dello sport dove è in corso la cerimonia per le vittime di Rigopiano. Una donna di 72 anni di Chieti, D.F.M, è morta dopo essere finita in un fosso con la sua auto. In base ad una prima ricostruzione, avrebbe avuto un malore mentre era alla guida finendo nella scarpata con l'automobile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 di Penne, oltre ai carabinieri ed ai vigili del fuoco che si sono occupati del recupero della donna che era già deceduta al momento dell'intervento dei soccorritori.

La strada è stata bloccata per i soccorsi e il Ministro Bonafede, che si stava recando al palazzetto per la cerimonia di Rigopiano, è rimasto bloccato e per questo è arrivato in ritardo facendo slittare anche l'avvio della commemorazione

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO