Pedone investito da un'auto in via Saline finisce in ospedale

Incidente stradale in via Saline a Pescara dove un pedone è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada.

Il sinistro si è verificato nella mattinata odierna, venerdì 28 febbraio, ed è il terzo dopo il bambino investito in viale Bovio insieme al padre e una donna colpita da una vettura in largo Madonna ai Colli.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto in via Saline un'automobile, al volante della quale c'era una donna di 46 anni, ha investito un pedone mentre stava attraversando la strada all'altezza dell'intersezione con via Lago di Scanno.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale.