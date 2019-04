Si schianta con l'auto dopo la Pasquetta in famiglia, donna lotta tra la vita e la morte

Paura per una 36enne di Orsogna: l'incidente è avvenuto ieri alla guida della sua Mercedes classe A sulla strada per Canosa Sannita. La giovane ha improvvisamente perso il controllo per cause al vaglio dei carabinieri. Ora è in coma